Bredase politiek twijfelt over doorgaan 538 Oranjedag: ‘Kun je nog goed doen?’

Nieuw uitje in Breda: restaurant in een reuzenrad

16 april BREDA - Vijftig meter hoog in de lucht. In een gondel genieten van het uitzicht op Breda én een smakelijke maaltijd of een drankje. Dat biedt Smakenrad aan, het ‘grootste reuzenrad van Nederland’, dat in mei aan het Chasséveld verrijst.