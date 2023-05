Bredase rappers Senn en Esmano gaan op de klassieke toer. ‘Vier blije puppies in de studio’

Haagse Beemden Loop terug op de kalender, als eerste Bredaille-loop: ‘Een leuk initiatief’

BREDA - De Haagse Beemden Loop is terug op de kalender. De stratenloop in de Bredase wijk Haagse Beemden werd voor het laatst in 2019 georganiseerd. Op 28 mei is het nu de eerste loop die meetelt voor de Bredaille.