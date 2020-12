Bredase Rosa (26) haalt de laatste trein naar Londen om bij haar grote liefde te zijn: ‘Pap, we moeten omboeken’

jong in... Robertio (12) uit Breda heeft geen sociale media: ‘Ik kan goed zonder telefoon’

13:02 BREDA - Robertio Braham Cosijn (12) is geboren in Guatemala, maar woont al jaren met veel plezier in Breda. Naast films kijken, is hij vooral graag buiten met zijn leasepaard George. Sociale media zijn niet aan hem besteed: ,,Buiten zijn is veel gezonder en vooral veel leuker.”