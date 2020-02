Bredase schommeltieners vandaag voor de rechter vanwege drie boetes van 57 euro

Vanaf het najaar parkeerver­gun­nin­gen nodig in heel Zandberg en deel van Boeimeer

12 februari BREDA - In Breda wordt in de hele wijk Zandberg en in het meest oostelijke deel van Boeimeer in het najaar gereguleerd parkeren ingevoerd. Dat houdt in dat de bewoners een parkeervergunning nodig hebben en dat mensen van buiten de wijk 1,50 per uur moeten gaan betalen om te parkeren.