Bredase Sehraz (16) vocht op de ic tegen corona en won: ‘Bang ben ik nooit geweest’

Politie­chef Hanneke Ekelmans over coronahoes­ter: wens ze cel van harte toe

20:31 BREDA - Politiechef Hanneke Ekelmans van het politiedistrict Zeeland-West-Brabant reageert uitgelaten op de donderdag door de rechtbank in Breda uitgedeelde celstraffen voor de zogenoemde coronahoesters. ,,Even in quarantaine van overheidswege. Het is ze van harte toegewenst.''