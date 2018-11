Bredase shoarmaboer sluit vrede met jongens die hem natspoten: ‘Wij zijn niet de aanstichters van watergevecht’

Wernhout gaat eindelijk weer bewegen

21:04 WERNHOUT - Volop belangstelling voor de nieuwbouwplannen rondom café De Valk, woensdagavond in dat etablissement in Wernhout. Die plannen bestaan nog slechts op de tekentafel, maar het idee: een supermarkt en zestien appartementen. ,,Ja, het is inderdaad drukker dan ik verwacht had. Dat zegt denk ik wel dat het hier echt leeft”, zegt Marie-Louise, al 34 jaar woonachtig in Wernhout.