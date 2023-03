Bredase Siem (7) met stofwisselingsziekte kan op zijn eigen ballonnendag weer even echt kind zijn

met videoBREDA/ROOSENDAAL - Ballonnen, ballonnen en nog eens ballonnen. Siem van Overveld (7) uit Breda wilde zaterdag niets liever op zijn dag, georganiseerd door stichting Make a Wish . De jonge Bredanaar kampt met een stofwisselingsziekte en dus was deze dag voor hem extra speciaal.

Al vroeg op de dag komt Siem met zijn ouders met een roze limousine aangereden bij Hotel Central in Roosendaal. Hij waande zich even een ster op deze speciale dag voor hem. ,,Het is een beetje een ‘once in a lifetime’ voor hem. Dat ze dit zo voor hem hebben geregeld. Hij is vandaag het middelpunt, het is echt zijn feestje”, legt vader Diederik van Overveld uit.

Quote Hij is echt van kleins af aan al fan van ballonnen en het maakt niet uit hoe groot ze zijn Diederik van Overveld

De dag wordt namelijk niet zomaar georganiseerd voor Siem. Hij heeft een stofwisselingsziekte en kan dus niet altijd echt kind zijn, zoals andere leeftijdsgenoten. ,,Siem ervaart veel beperkingen in zijn leven, door zijn stofwisselingsziekte. Hij heeft veel hulp nodig en er moet echt op zijn voeding worden gelet. We moeten hem daardoor de hele dag ondersteunen”, legt verzorger Petra den Hollander uit.

Ballonnen

Een ding is niet te missen tijdens Siems feestje, de ballonnen. Hele grote letters die zijn naam vormen, maar ook kleine ballonnen om mee te spelen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was voor Siem geregeld. ,,Hij is echt van kleins af aan al fan van ballonnen en het maakt niet uit hoe groot ze zijn, al vindt hij luchtballonnen het allerleukst”, zegt Diederik.

Onder de foto: Op YouTube kan Siem urenlang kijken naar luchtballen die opstijgen.

Volledig scherm Ballonnen, ballonnen en nog eens ballonnen. Siem van Overveld (7) kampt met een stofwisselingsziekte en dus was deze dag voor hem extra speciaal. © Luuk Glaap

Als je het woord ‘luchtballon’ zegt tegen Siem, dan verschijnt er een lach op zijn gezicht. Hij is er dan ook vaak mee bezig thuis. ,,Dat kun je wel zeggen. Op YouTube kan hij urenlang kijken naar luchtballonnen die opstijgen. Hij weet precies hoe ze opstijgen en wat daar allemaal voor nodig is.”

(Bijna) de lucht in

De dag is dan ook niet compleet zonder een echte luchtballonvaart. En dus wordt de roze limousine weer voorgereden om Siem op te halen. Even verderop staat een heuse luchtballon klaar om mee de lucht in te gaan. Al is het maar de vraag of het ook echt gaat gebeuren. ,,Je weet het eigenlijk pas op de dag zelf. Het is zo weersafhankelijk. Net miezerde het even en dan blijft de luchtballon aan de grond. De wind is natuurlijk ook bepalend”, legt moeder Annemarie uit.

Gespannen wacht het gezin af, maar helaas: de weergoden gooien roet in het eten, maar niet getreurd. ,,De luchtballon wordt toch klaargemaakt om bij wijze van spreken de lucht in te gaan. Zo kan Siem in het echt zien hoe ze de luchtballon gereed maken en voelt het net echt.”

De blik op Siems gezicht zegt genoeg als Diederik en Annemarie de mand in gaan en naar hun zoon zwaaien. ,,Dit was geweldig, ik heb er geen andere woorden voor. De dag is heel goed geslaagd. Je zag Siem stralen”, aldus Diederik.

