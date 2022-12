Bredase slaaptreinen stoppen door heel Europa, maar niet meer in Breda

Na ‘rustig coronajaar’ nu flink meer geweldsdo­den in Noord-Bra­bant en Zeeland

Minder doden door relationeel geweld, maar in totaal aanzienlijk meer slachtoffers van moord en doodslag dan vorig jaar. Dat is op de valreep van 2022, het jaar waarin in West-Brabant en Zeeland tot nog toe veertien geweldsdoden vielen, de verontrustende balans.

10:11