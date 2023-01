Bredase succestrainer floreert bij Kloetinge: ‘We zijn pas halverwege. Ik vind dít al heel knap’

Wéér stapt baas Rekenkamer Breda voortijdig op: ‘Geen energie meer om hieraan te blijven trekken’

BREDA - Han Wieringa, de waarnemend voorzitter van de Rekenkamer Breda, stapt op. Hij voelt zich in de steek gelaten door de gemeenteraad. Dat is al de tweede voorzitter in korte tijd die ermee stopt.

