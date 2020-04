Bredase Tweede Kamerleden werken aan de eettafel én bestellen lokale biertjes

INTERVIEWHoewel tijdens debatten in de Tweede Kamer de fractiewoordvoerders nog wel fysiek aanwezig zijn, geldt voor Kamerleden nu ook dat ze zoveel mogelijk van huis werken. Dat gaat verrassend goed, constateren Michiel van Nispen (SP) en Thierry Aartsen (VVD), die beiden thuis in Breda hun eetkamertafel als werkplek hebben ingericht.

Thierry Aartsen: ‘Nog niet gewandeld met Klaas Dijkhoff’

Nee, VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen heeft nog geen wandeling op gepaste afstand gemaakt met fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, terwijl beiden slechts op één kilometer van elkaar wonen in Breda. “Ik zie Klaas nu, net als de rest van de fractie, alleen als we vergaderen via videobellen”.

Dat vergaderen via het beeldscherm gaat prima, zegt Aartsen. “We zijn toch met 32 fractieleden en dan zitten er nog zeker tien beleidsmedewerkers bij. We steken keurig virtueel een handje omhoog als we iets willen zeggen en dan geeft Klaas de mensen het woord.”

Aartsen zit nu al ruim drie weken thuis. Vanaf het moment dat Brabanders gevraagd werd om zoveel mogelijk thuis te blijven, heeft ook hij zich er aan gehouden. Hij heeft zelf ook wel wat gezondheidsklachten gehad. “Ik had een beetje koorts en moest veel hoesten. Of het corona is geweest, weet ik niet. Ik ben niet getest.”

Voor VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen is de eetkamertafel nu zijn werkplek.

Hij doet zijn werk nu aan de eetkamertafel. “Natuurlijk is het heel anders. Normaliter ben ik minstens drie dagen per week in Den Haag voor vergaderingen, stemmingen en debatten. En ik doe werkbezoeken bij ondernemers. Nu gaat alles digitaal. Maar dat gaat verbazingwekkend goed.”

Quote Ik heb deze week een borrel­plank van Dok 19 laten komen Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid VVD Aartsen is in zijn fractie woordvoerder MKB (midden- en kleinbedrijf) en heeft ook nu veel contact met bedrijven. “Er worden veel noodmaatregelen genomen door de overheid voor ondernemers. Je ziet echter dat die niet altijd overeenkomen met de praktijk. Die signalen vang ik op en die geef ik door aan de minister. In feite is dat de ombudsfunctie van een volksvertegenwoordiger in optima forma.”

Aartsen legt zoveel mogelijk praktische zaken rechtstreeks bij het ministerie weg. “Als ik officiële Kamervragen ga stellen, moet daar een hele procedure voor worden gevolgd en zijn ambtenaren er druk mee, terwijl ik liever heb dat die bezig kunnen zijn met het managen van de crisis”.

Thuis kan Aartsen rustig werken; hij woont alleen. “Maar ik zie mijn vriendin wel gewoon, hoor.” Ondertussen steunt hij zelf ook de lokale ondernemers. “Ik heb deze week bijvoorbeeld een borrelplank van Dok 19 laten komen en een paar lekkere biertjes.”

Michiel van Nispen: ‘Ik wil de regering blijven controleren’

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP uit Breda, wist een paar maanden geleden al dat er in Wuhan iets aan de hand was. Maar dat de coronacrisis zo wild om zich heen zou grijpen en zo’n impact zou hebben op zijn bezigheden, dat moest even ‘indalen’. Snel daarna dringt een onvermijdelijk gevoel van urgentie zich alsnog op: ,,We hebben als Kamerleden een voorbeeldfunctie en zo onmisbaar ben ik ook weer niet.’’

En dus zit Van Nispen al weer weken thuis, samen met vrouw en drie kleine kinderen. ,,Het voelt nog steeds ongemakkelijk. Ik mis de Kamer, mijn werkplek, de debatten.’’

Terwijl SP-Tweede Kamerlid Michiel thuis een Kamerdebat volgt, maakt zoon Ole (6 jaar) braaf zijn huiswerk.

Toch zijn de coronaproblemen geen reden voor de SP’er om achterover te leunen, zodat het kabinet de ruimte krijgt om aan crisismanagement te doen: ,,Ik hou me niet koest. Ja, als je elke dag dertig vragen stelt over zaken die niets met corona te maken hebben, dan loop je in de weg. Maar ik wil de regering blijven controleren. Bijvoorbeeld over de sociale advocatuur die nu ten onder dreigt te gaan. Zo zijn er meer kwetsbare groepen die het risico lopen dankzij deze crisis het onderspit te delven.’’

Quote Ik heb op mijn lijstje staan dat ik binnenkort wat biertjes moet bestellen bij De Beyerd Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid SP Het politieke handwerk is wel anders geworden. ,,De spontaniteit is minder, terwijl dat juist zo waardevol is’’, zegt Van Nispen. ,,We kunnen natuurlijk videobellen, maar dan kun je elkaar toch niet goed in de ogen kijken. Of aan iemands lichaamstaal zien of een grapje aanslaat.’’

Voordeel is dan weer dat de Bredase politicus opeens veel dichter bij zijn gezin staat. ,,Het gaat beter dan verwacht. Het is eigenlijk best gezellig. Deze crisis schept ook een band en daar hoeft niemand zich voor te schamen. Bovendien besef ik me ook hoe erg het is voor mensen die helemaal geen bezoek kunnen ontvangen’’, aldus de vader van drie kinderen van twee, vier en zes jaar oud.