Bredase vecht wegsleepkosten van 230 euro aan bij hoogste rechter; ’parkeerverbod is onduidelijk’

met video Celstraf­fen tot 170 dagen voor NAC-relschop­pers: ‘Agenten als ratten in de val’

BREDA – De rechtbank in Breda heeft maandag straffen opgelegd tot 170 dagen cel (waarvan 60 voorwaardelijk ) aan in totaal 26 relschoppers die betrokken waren bij de heftige ongeregeldheden bij de verloren promotiewedstrijd vorig jaar tegen NEC. Agenten zaten in de ogen van de rechtbank ‘als ratten in de val. Hun dag eindigde in een regelrechte nachtmerrie’.

23 mei