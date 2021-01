Bredase vuurwerkgewonde (11) ligt met gescheurde lever op de intensive care

De klap

Dat zegt Edward Fase, oom van de 11-jarige Bredase jongen Tim. De jongen was op de bewuste avond bij een vriendje waar hij zou blijven logeren. ,,Samen met zijn vriendje en diens ouders gingen ze even op bezoek bij kennissen in de Pijnboomstraat. Rond half acht stonden ze even buiten in de voortuin en toen kwam de klap.”

Het ging mis toen onbekenden zwaar shellvuurwerk afstaken. ,,De bom vloog tegen de buik van mijn neefje, waarna het vuurwerk een meter verderop ontplofte.”