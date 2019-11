Bredase wietpioniers winnen kort geding, ABN Amro moet rekening verstrekken

Project C is vorig jaar in het leven geroepen met als doel cannabis te produceren en deel te nemen aan het overheidsexperiment met gereguleerde teelt. Die proef start in 2021 in tien Nederlandse steden waaronder Breda. De Bredase initiatiefnemers zijn voormalig SP-politicus Joep van meel, huisarts Ronald Roothans, advocaat Peter Schouten en kassenbouwexpert Pascal van Oers.

In de voorbereidingen stuitten de vier op onwil bij de banken die niet van plan waren om een rekening voor het wietbedrijf te verstrekken. De wietpioniers lieten het er niet bij zitten en spanden een kort geding aan.

ABN Amro voerde aan dat een cannabisteler onderdeel uitmaakt van een integriteitsgevoelige sector, waardoor er een risico op witwassen bestaat. Bank beriep zich bij haar weigering op ‘contractsvrijheid’.

De rechter veegt de opstelling van ABN Amro van tafel. "Deze vrijheid bestaat niet in volle omvang voor handelsbanken. Het hebben van een bankrekening is immers noodzakelijk om in volle omvang aan het maatschappelijke verkeer te kunnen deelnemen. Project C heeft aannemelijk gemaakt dat zij met spoed moet kunnen beschikken over een bankrekening.”

Volgens de rechter is het niet aannemelijk dat de activiteiten die Project C ontplooit strafbaar zijn op grond van de Opiumwet. "De doelstelling van het experiment is juist om de illegale handel in cannabis terug te dringen door deze stof op legale wijze te produceren. Het hebben van een bankrekening is voor Project C juist van belang om het risico op witwassen tegen te gaan.”