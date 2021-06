Bredere A58 tussen Breda en Tilburg? Dat kan nog wel even duren, 'maar extra asfalt is hard nodig’

Voorstel­lin­gen tussen het groen in Bredase klooster­tuin: ‘We hebben allemaal cultuur nodig’

10 juni Komt dat zien, want het kan weer. Sinds afgelopen weekend is er weer mondjesmaat publiek welkom in theaters, bioscopen en musea. Het Bredase Chassé Theater viert dat met een aantal voorstellingen in de kloostertuin aan de Schorsmolenstraat. Onder de noemer Bard in the Yard was woensdag de eerste.