Breikunstwerken met diepgang, met de Vuelta als motor

Benefiet­con­cert voor Oekraïne tijdens Bernardu­soc­taaf in Ulicoten

ULICOTEN - De 27e editie van het Bernardusoctaaf in Ulicoten staat deels in het teken van de oorlog in Oekraïne. Op vrijdag 26 augustus wordt een benefietconcert gehouden in de Bernarduskerk.

14 augustus