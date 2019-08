Brug met giftige chroom-6 bij jou in de buurt? Slechts één gemeente in West-Brabant weet het

Hakkelend ‘sorry’ van doorrijder die vrouw met rollator aanreed in Breda komt niet aan

23 augustus BREDA - Verdachte Ouassin Z. vroeg de rechtbank in Breda vrijdag expliciet toestemming om het woord aan de familie van het slachtoffer te mogen richten. Aan de dochter van de 79-jarige vrouw die hij op 28 april op de Hamdijk in Breda aan- en overreed en waarna hij doorreed. Z. heeft bekend dat hij het was die in de auto zat die op de beelden van het ongeval was te zien.