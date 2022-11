Burgemeester Baarle-Nassau is vervroegde vuurwerkoverlast beu: ‘We pakken dit aan’

,,Dit moet stoppen, laat ons daar geen onduidelijkheid over bestaan”, klinkt het bij burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf.

‘Akelig verrast’

Het einde jaar nadert en dat betekent traditiegetrouw dat de vuurwerkwinkels in het centrum weer op volle toeren draaien. Er werden de voorbije weken al enkele verkeersmaatregelen genomen, maar burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf vindt dat er meer nodig is.

,,De overlast door de verkoop van vuurwerk in Baarle-Hertog is nu wel heel vroeg gestart en dat heeft ons allemaal akelig verrast”, zegt de burgemeester. ,,Niet alleen de overlast die de vuurwerktoeristen veroorzaken, maar vooral ook de jongen die illegaal in en buiten ons dorp kwaadaardig knalvuurwerk afsteken. Laat ons daarover heel duidelijk zijn: dat moet stoppen.”

Extra maatregelen

Zowel Nassau en Hertog zijn in overleg – ook samen met de vuurwerkhandelaars – om extra maatregelen te nemen in de nabijheid van de winkels. ,,We denken dan aan het plaatsen van extra afvalcontainers, mobiele toiletcabines, extra parkeerruimte en extra toezicht”, zegt de burgemeester.

,,We bekijken ook hoe we aan Nederlandse zijde de directe veroorzakers van de overlast aan te spreken ook tegen te houden. Leefbaarheid en veiligheid moeten immers centraal staan. Binnenkort zal daarover de nodige communicatie kunnen gedaan worden. Ik wil in elk geval duidelijk maken dat deze overlast mijn volle aandacht heeft. Alle meldingen van overlast mogen gemeld worden. Dit verbetert ons zicht op de overtredingen en helpt ons bij de te nemen maatregelen.”