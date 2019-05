Burgemeester over uitgebrande bus vol drugsafval in Alphen: ‘Onacceptabel dat gemeenschap hiervoor opdraait’

Bobby's Boat blaast 'Spinola’ nieuw leven in

19:00 BREDA - Het is nog steeds dezelfde klipper, maar met name het interieur van Bobby's Boat wijkt helemaal af van de Spinola-bar die er voorheen in zat. Bovendien is er een groot terras bijgekomen. Donderdag is het drijvende café in het Spanjaardsgat in Breda voorzichtig van start gegaan en vrijdag begint het officiële openingsweekend.