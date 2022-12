Burgemeester Paul Depla over geweld bij NAC: teugels aanhalen

NAC-fans houden huis in familievak FC Den Bosch: ‘Dit is absoluut een schande’

NAC Breda heeft excuses aangeboden voor het wangedrag van de fans rondom de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch van vrijdag. NAC meldt dat een hek van het uitvak is geforceerd en dat er in het naastgelegen familievak mishandelingen zijn gepleegd. ,,Dit is absoluut een schande en NAC-onwaardig”, aldus de Keuken Kampioen Divisie-club.

29 oktober