Burgemeester Paul Depla over steekpartij Den Hey-Acker: ‘Onderzoek in breed perspectief nodig’

Meer dan 31.000 mensen wachten op een sociale huurwoning in Breda

BREDA - Het zal niemand verbazen, maar het aantal gegadigden voor een sociale huurwoning in de regio Breda is weer gestegen. Mensen staan met gemiddeld 6 jaar en 7 maanden wachttijd ook langer ingeschreven, zo melden de woningcorporaties in het jaarverslag 2021.

13 april