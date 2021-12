Burgemeester Paul Depla wil strijd tegen corona anders aanpakken: ‘Waarom geen zomercarnaval?’

video Gewapende overval op woning in Breda, verdachten opgepakt na botsing in Dordrecht

BREDA - Twee gewapende mannen hebben zaterdagmiddag een overval gepleegd op een woning aan de Petegemstraat in Breda. De politie hield even later in Dordrecht twee verdachten aan nadat een achtervolging eindigde in een botsing.

