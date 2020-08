Burgemeesters Breda en Bergen op Zoom steunen oranje reisadvies van België: ‘Even minder vaak de grens over’

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte de maatregel in de namiddag bekend. Ook Utrecht en Flevoland worden oranje, nadat dat begin deze maand al gebeurde voor Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. Belgen krijgen geen reisverbod, maar worden wel geadviseerd zich bij thuiskomst te laten testen en in quarantaine te gaan. De grens blijft open, maar de maatregel heeft mogelijk wel gevolgen voor de horeca in Brabant.

Depla vindt het een verstandige beslissing van de Belgen. ,,Onze Belgische vrienden zijn normaal gesproken van harte welkom, maar aan beide kanten van de grens neemt het aantal besmettingen toe. De risico’s zijn te groot. Laten we even minder vaak de grens overgaan. ’’, zegt hij.

Grens blijft wel open

Ook Frank Petter van ‘coronahoofdstad’ Bergen op Zoom is niet ontevreden met het besluit van de Belgen. ,,Het is een logische stap van België. Ik heb herhaaldelijk een oproep gedaan aan onze Belgische buren in de provincie Antwerpen om niet naar hier te komen. En tevens aan de inwoners van Bergen op Zoom om niet de grens over te gaan. Het is beter zo. Laten we allemaal voorlopig op onze eigen plek blijven.”

De maatregel is genomen, omdat het aantal besmettingen in Nederland de laatste tijd sterk stijgt. Depla: ,,Dat maakt voor iedereen duidelijk dat we nog lang niet klaar zijn met dit virus. We moeten er samen alles aan doen om het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen. Voor ons was de provincie Antwerpen ook al oranje.’’

Het oranje reisadvies voor Nederlanders die richting de Belgische provincie Antwerpen gaan, geldt al twee weken. Ook voor Nederlanders die daar zijn geweest geldt het advies om twee weken in quarantaine te gaan.

