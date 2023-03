Buurt baalt van komst Aldi-supermarkt: ‘Nogal teleurstellend, we lazen het op LinkedIn’

Voor de rechter Zelfscank­as­sa te verleide­lijk voor Tilburgse die tassen boodschap­pen niet betaalt: ‘Blij dat ik ben gepakt’

TILBURG - Twee of drie producten had ze afgerekend, maar de Tilburgse liep met twee volle boodschappentassen weg bij de zelfscankassa van een Jumbo in haar woonplaats. De 30-jarige verdachte schaamde zich kapot, biecht ze op aan de politierechter in Breda. ,,Ik kan heel moeilijk rondkomen. Eigenlijk ben ik blij dat ik gelijk ben gepakt.”