Buurt ontdaan door dodelijke aanslag op Ger (49): ‘Hij was een begrip in de buurt’

Tot tranen geroerd brengen buurtbewoners bloemen naar de hoek van de straat, vlak bij de plaats waar het gruwelijke incident plaatsvond.



,,Ik vind dit ziek“, zegt een omwonende. ,,Niemand verdient dit. We hoorden een harde knal en later reed de brandweer door de straat. Het komt heel dichtbij. Absurd.“ Een andere wijkbewoner noemt het een ‘horrorfilm‘. ,,Zo'n lieve man... Een gezin is kapot. Het is verschrikkelijk. We hebben er de hele nacht niet van geslapen.“



In de straat wordt dinsdagochtend een traan gelaten bij omwonenden die napraten over de gebeurtenissen. Volgens diverse buurtbewoners was het slachtoffer een man die voor iedereen klaar stond om te helpen. ,,Je hoefde maar in je vingers te knippen en hij was er voor je.“ ,,Als je iets vroeg, deed hij het“, zegt een omwonende. “Het was een man met altijd een lach, woonde hier al zijn hele leven. Een begrip in de buurt.“



Het politieonderzoek is nog gaande. Inmiddels is duidelijk dat de recherche uit gaat van drie daders.