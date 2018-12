Buurtbewoners voorkomen auto-inbraak, vrouw (25) uit Waalwijk aangehouden

Wordt het Oranje­plein in Bre­da-Zuid het Marga Min­co-plein?

7:30 BREDA - Het is een gedrocht, verkeerstechnisch en voor het oog. Het kruispunt op het viaduct over de zuidelijke rondweg, dat in de volksmond het Oranjeplein heet, is toe aan een grondige opknapbeurt. Er wordt opnieuw een poging gedaan. Krijgt Breda het Marga Minco-plein?