Campagne GGD West-Brabant: ‘Verklein zelf de kans op dementie’

Dementie is een hersenaandoening waar nog geen medicijn voor is. De GGD West-Brabant komt met leefstijladviezen waarmee dementie in 30 procent van de gevallen te voorkomen moet zijn.

Blijf nieuwsgierig, ga bewegen en eet gezond

In de campagne staan drie adviezen centraal. Ten eerste is het volgens de GGD raadzaam om nieuwsgierig te blijven. Dat kan bijvoorbeeld met een hobby, door iets nieuws te leren of het bijhouden van een eigen tuintje. Ten tweede wordt bewegen aangeraden. ‘Ga wandelen of zwemmen, blijf bezig. En ten derde gezond eten. Eet veel groente en fruit, gebruik olijfolie en rook niet', zo schrijven de GGD en het regionale dementienetwerk Breda in een persbericht.

Geen grote doorbraken verwacht

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren verder toeneemt. Grote doorbraken in medicijnonderzoek blijven vooralsnog uit. Het is de vraag of hét middel tegen dementie ooit gevonden gaat worden. Toch hebben we veel meer in eigen hand dan we zelf denken, zo leert ons de campagne ‘Wij zijn zelf het medicijn’ die donderdag 15 april met medewerking van wethouder Eef Schoneveld van de gemeente Moerdijk als ambassadeur van start gaat.

Meet je eigen hersengezondheid

Wie zijn eigen hersengezondheid wil meten kan gratis de app ‘MijnBreincoach’ downloaden. De app geeft binnen twee minuten inzicht in je eigen hersengezondheid. Zie ook: www.mijnbreincoach.eu/ en www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/westbrabant.