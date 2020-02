Carien kreeg na borstkanker diagnose diabetes: ‘Ik wilde mijn lichaam niet weer volstoppen met pillen’

Arrestatie­team valt woning van man binnen die buurt in Breda al langer ‘terrori­seert’

12:49 BREDA - Een 41-jarige man is donderdagochtend in zijn appartement in Breda opgepakt door een arrestatieteam. Hij zou andere bewoners in zijn appartementencomplex al enkele weken ‘terroriseren’. Dat meldt de politie.