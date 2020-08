Carnaval 2021: ‘Samen biertje drinken in de kroeg, samen zingen en hossen zit er niet in’

Hogere straffen geëist tegen verdachten fraude Laurentius

20 augustus DEN BOSCH/BREDA - De hoofdverdachten in de geruchtmakende fraudezaak rond de Bredase woningcorporatie Laurentius halen bakzeil in hoger beroep. Tenminste, als het aan de aanklager bij het gerechtshof in Den Bosch ligt. De advocaat-generaal wil dat oud-directeur Walter Vermeulen drie jaar de cel in gaat. Zijn toenmalige zakenpartner Wim Snoeren van Wildhage Planontwikkeling B.V. hoorde twee jaar eisen.