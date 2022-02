Carnaval kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag: ‘Het is een knalfeest, ik houd mijn hart vast’

Klachten zat over koeriers in Breda, maar de flitsbezor­ger zit daar niet tussen

BREDA - Er komen ‘met regelmaat’ klachten over bezorgers binnen op het stadskantoor van Breda. Maar tot nu toe gaan die niet over de nieuwste categorie koeriers: de flitsbezorger. Er is dan ook geen reden om onderzoek te doen naar het doen en laten van de flitsbezorgers en de ‘dark stores’ van waaruit zij worden aangestuurd.

