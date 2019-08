Charles van der Voort nu advocaat: ‘Ik denk niet dat Klaas Otto zich als eerste zal melden’

Omhelzingen en felicitaties in het Bredase gerechtsgebouw voor de man die tot voor kort de scepter zwaaide over het parket Zeeland-West-Brabant. Niet bij gelegenheid van zijn afscheid, maar vanwege een unieke loopbaanstap.

Voormalig hoofdofficier van justitie Charles van der Voort legde vrijdagmiddag de belofte af als advocaat. De ultieme revanche richting Openbaar Ministerie? Hij lacht, op zijn manier. ,,Ik voel me bevrijd. Eerlijk. Het is uiteindelijk een ‘blessing in disguise’.” En dan, fel. ,,Ik laat mij niet zomaar wegzetten. Ik had geen zin in een bijbaantje binnen het Openbaar Ministerie.”