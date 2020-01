Chauffeur Jorg (26) van de met vuurwerk vernielde bus in Breda: ‘Dit was een bom’

Prijs van ruim half miljoen euro van Postcode Loterij valt in Bredase straat

15:12 BREDA - Als de bewoners van de Zorgvlietstraat in Breda nog champagne over hebben van de nieuwjaarsviering, dan kunnen zij die al tevoorschijn halen. Zij hebben namelijk prijs in de Postcode Loterij en mogen een bedrag van 547.000 euro verdelen. Het aantal deelnemers en de verdeling van de prijs worden later vandaag bekend gemaakt.