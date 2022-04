Cijfers over geweld in jeugdgevangenis Den Hey-Acker onthutsend

Jongeren denken vaker na over waar ze gelukkig van worden: ‘Stilstaan bij je zegeningen’

Jongeren voelen zich minder gelukkig dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste jongvolwassenen (81 procent) tussen de 18 tot 25 jaar zijn naar eigen zeggen nog altijd gelukkig, maar in 1997 was dat nog 91 procent. Reden om op een zonnige middag in het Bredase Valkenbergpark jongeren te vragen naar hun geluksgevoel.

20 april