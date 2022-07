Circus Bossle slaat ruim twee weken de tent op in Westerpark Breda

Gezond Leven Brabantse slaapdes­kun­di­ge: Zes uur slaap van kwaliteit is voldoende

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat mag volgens slaapdeskundige Jolinda Glaudemans gerust veranderd worden in: een gezonde en uitgeruste geest in een gezond en uitgerust lichaam. Maar hoe kom je tot een goede nachtrust wanneer je elke avond urenlang vergeefs ligt te wachten op een bezoek van Klaas Vaak?

