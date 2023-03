Cocaïne tussen de bananen in Moerdijk: ‘Als ik 1 miljoen euro heb verdiend, stop ik ermee’

‘Dutch guy’ uit Breda maakte zelfs in Australië de blits met Scotch & Soda: ‘Ik hoop op een doorstart’

BREDA – Tot in Australië maken de prints van Scotch & Soda indruk, ervaren klanten van de kledingwinkel in Breda. Ze hopen op een doorstart. ,,Dit is een heel mooi Nederlands merk.”