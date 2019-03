Code geel Brabant voorbij, problemen op het spoor tussen Den Bosch en Eindhoven nog niet

COLUMN Met de Concorde of de Hyperloop van Breda naar Kopenhagen?

9:00 Soms is het jammer dat we niet al wat verder in de toekomst zijn. Een collega was gisteren bezig een tripje naar Denemarken te boeken voor een reportage bij het bedrijf Re-Match, dat een fabriek in Brabant wil bouwen om kunstgrasmatten te verwerken. Om van Breda in Denemarken te komen, heeft hij al snel vier uur nodig. Absurd lang, als je weet dat we in 2030 in drie kwartier vanuit Breda in Kopenhagen (en Berlijn, Londen, Parijs) moeten staan...