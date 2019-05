Commandant KMA Breda geschorst vanwege relaties met leerlingen

475 miljoen kosten de nieuwe ziekenhui­zen in West-Bra­bant, een operatie die niet zonder risico’s is

12 mei BREDA/ROOSENDAAL - Breda en Roosendaal krijgen elk een nieuw ziekenhuis. Dat in Breda is bijna af, de bouw in Roosendaal moet nog beginnen. Het gaat om een investering van bijna een half miljard euro. Is dat verantwoord nu ook - zo is gebleken - ziekenhuizen failliet kunnen gaan? ,,Elke cent die je in een ziekenhuis stopt, moet je terugverdienen. Anders heb je een probleem.”