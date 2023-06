Compleet mislukt weekend voor Zonta tijdens TT Assen: ‘Heb hem nog nooit zo slecht zien rijden’

Bredase mormonen zijn blij met hun nieuwe kerk: ‘We willen niet met onze rug naar de maatschap­pij staan, maar ook niemand bekeren’

BREDA - De nieuwe mormoonse kerk aan de Ettensebaan in Breda oogt bescheiden en valt tegelijkertijd op. Dat laatste is niet zo verwonderlijk, want er worden niet zoveel nieuwe kerken meer gebouwd. Deze vrijdag en zaterdag kunnen belangstellenden het kerkgebouw bezoeken.