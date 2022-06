Compromis: aanpak parkeren Chassésingel in Breda op de lange baan geschoven

Waterkant

Dat blijkt uit een ‘Breda Bericht’ dat naar de bewoners van dit deel van de binnenstad is gestuurd. Die werden eerder dit voorjaar actief, toen ze er achter kwamen dat er uitgebreide plannen klaar lagen om de parkeersituatie op de Chassésingel aan te passen. Wat hen het meest dwars zat, was het voorstel om de parkeerplaatsen te verplaatsen van de waterkant naar de gevels van hun huizen. De Bredanaars vonden het onacceptabel dat er auto’s pal voor hun voordeur zouden worden geparkeerd.

Cruciaal

De verantwoordelijk wethouder, Carla Kranenborg (Parkeren, VVD), heeft zich de kritiek aangetrokken en is na overleg met de bewoners met een aangepast plan gekomen. Het is een soort compromis, waarin staat dat het parkeren voorlopig aan de singelzijde gehandhaafd blijft. Het woordje ‘voorlopig’ is cruciaal. Dat biedt namelijk de mogelijkheid om over een jaar of tien alsnog over te gaan tot het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de gevels van de woningen aan de Chassésingel.