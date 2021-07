Coronahond met problemen zorgt voor hoofdbrekens bij dierenasiel: ‘Waar blijven ze straks?’

Vorige week deed het zich voor. Bij het dierenopvangcentrum Breda (en omstreken) meldt zich een man. Een tijdje geleden had hij via Marktplaats voor vijftig euro een hond op de kop getikt. Gezellig. Helaas, het beestje kampte met gezondheidsproblemen. Toen hij ontdekte wat een dierenarts kan kosten, was de man opeens een stuk minder blij met zijn hond. ,,Dat kon hij niet betalen, zei hij. Of wij zijn hond maar even wilden overnemen.”