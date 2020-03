Coronapatiënt Sehraz (16) is weer wakker: ‘Bedankt voor alle lieve berichten’

Breda op een zonnige zaterdag­mid­dag: een kopje koffie op gepaste afstand van elkaar

21 maart BREDA. Breda op zaterdag 21 maart, de eerste lentedag. Normaal is de binnenstad op zo'n zonnige zaterdagmiddag erg druk. Nu is het rustiger. Maar er zijn nog winkels open. Kleding kopen kan hier en daar, een boek kopen ook, of een paar spulletjes voor in huis. Op de Grote Markt is zelfs nog koffie te krijgen. Al is het dan ‘Koffie to Go'. Die je niet meer op een terras kunt opdrinken, maar wel staand op gepaste afstand van elkaar. Of zittend op een lege houten terrasvlonder, zonder tafels of stoelen.