Cougar-helikopter boven Breda voor opnames tv-serie

COLUMN Als Bredanaars een spiegel wordt voorgehou­den zijn we een stuk minder gezellig

9:00 Wat moesten we lachen vorige week bij het voetbalfeestje Bier & Ballen in het Wilhelminapark toen de Arnhemse schrijver Marcel van Roosmalen vertelde over het boek dat hij heeft geschreven over ex-voetballer Theo Janssen. Het boek gaat nergens over en het hoogtepunt is dat Theo soms een scheet laat. Vervolgens ging Van Roosmalen weer huiswaarts. Zijn bezoek aan Breda beschreef hij maandag in een column in NRC. Dat was even schrikken.