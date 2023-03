Creatief met een ketelhuis: met restaurant Blossem kan Beyond Taste zich helemaal uitleven

Kim en Vinnie springen in gat met Bij de Buren: ‘Veel vraag naar feestloca­tie voor kleinere groepen’

PRINSENBEEK - Nieuwe buren voor café De Stee in Prinsenbeek. Tot eind 2022 zat Anneke van Hooijdonk met haar cafetaria ’t Steeke naast de kroeg aan de Haverdijk. In mei opent feestlocatie Bij de Buren in dat pand.