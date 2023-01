Criminelen hielden elkaar scherp in haven: ‘Maximaal 350 kilo coke per pallet bananen, anders worden ze geel’

Volgens de politie is B.K. (39) uit Wolphaartsdijk de man die deze informatie deelde met een crimineel die cocaïne wilde smokkelen via de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost. Via zijn met EncroChat versleutelde telefoon tikte hij: ,,Je moet opletten dat je maximaal 350 per pallet doet, anders kan het fruit niet ademen en worden de bananen geel. Laatst had iemand 600 gedaan per pallet, toen werden de bananen geel en was de lijn naar de klote.’’