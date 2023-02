Cross for the Crocus uitdaging voor de mountainbikers én organisatie: ‘Steeds meer restricties Staatbosbeheer’

DORST - Voor de twaalfde keer konden duizend mountainbikers zich uitleven tijdens de Cross for the Crocus. Het opzetten was nog een hele uitdaging. Dat zat hem niet in de vrijwilligers.

Zondagochtend 08.15 uur. Achter de Jacobushoeve in Dorst nemen Jolanda Scholte (46) uit Raamsdonksveer en Petra Rutters (59) uit Raamsdonk nog een krentenbol met spijs.

Stevige kost, maar kennelijk noodzakelijk. Dat zie je aan de zakken achterop hun wielertenue: die staan bol van de gelletjes en repen. Geen wonder dat ze veel calorieën hebben ingeslagen: ze schreven zich bij de Cross for the Crocus in voor de langste mountainbikeroute, van 75 kilometer.

Voor het plezier

Dat is een uitdaging voor de twee, die sinds drie jaar zomer (op de weg) en winter (in de bossen) samen fietsen. ,,We rijden eens per week, op zaterdagochtend. Pakken we in deze buurt een route van zo’n 30 kilometer. Of we gaan naar de Loonse en Drunense Duinen, zo’n 28 kilometer.”

Hier moeten ze dik twee keer zover, dat wordt aanpoten. Scholte: ,,We rijden voor het plezier, het is geen wedstrijd. We hopen zo rond 15.00 uur weer terug te zijn.”

,,We hebben 1000 deelnemers”, zegt Hans Molewijk, voorzitter en parcoursbouwer van Cross for the Crocus. ,,Dat is het maximum, meer mag niet van Staatsbosbeheer. Anders hadden er waarschijnlijk wel 1500 ingeschreven. Mountainbiken is populair, het is alweer drie jaar geleden dat we dit evenement voor het laatst hebben opgezet.”

Twee jaar corona en in 2019 was de cross op een slecht tijdstip: midden in het broedseizoen, dus zette Staatsbosbeheer er een streep door.

Meer restricties

Het organiseren wordt steeds lastiger, ervaart Molewijk. ,,Niet vanwege van de vrijwilligers, we hebben er meer dan genoeg. Staatsbosbeheer legt steeds meer restricties op om buiten de drie bestaande tracks te mogen fietsen. Maar het is toch gelukt.”

Daar zijn niet alleen de mountainbikers blij mee, ook KWF Oosterhout, Inloophuis Poppy’s en Stichting Op den Alpe Rijen prijzen zich gelukkig: deze goede doelen kunnen ongeveer 20.000 euro tegemoetzien.

Sommige deelnemers komen speciaal naar Dorst vanwege de goede doelen. Ze hebben zelf die rotziekte in hun naaste omgeving meegemaakt. Om ze de kans te geven daarop te reflecteren is er een stiltecentrum in een stalletje. Intiem, sfeervol aangekleed met paarse kleden en kaarsen. Een enkele bemoedigende tekst: ‘Als achterom pijn doet en vooruitkijken je bang maakt, kijk dan naast je, want ik zal er voor je zijn’.

‘Goed uitgepijld’

Naast elkaar rijden, dat ging niet. Ze bleven wel bij elkaar, Jolanda en Petra. Twee uur eerder van verwacht finishten ze. ,,Het was fantastisch, alles was zo goed uitgepijld. We hebben ervan genoten. En we hebben iets bijgedragen tegen kanker.”

Volledig scherm De organisatie had een uitdagend, maar voor alle deelnemers goed te nemen parcours uitgezet. © Johan Wouters/Pix4Profs