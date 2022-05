D66: Breda wil meer flats? Dan moeten er ook meer volkstuintjes komen

De vraag naar volkstuintjes gaat toenemen, voorspellen D66-gemeenteraadsleden Patrick Smans en Bart Lauwen. Daarom willen ze van burgemeester en wethouders weten wat er kan worden gedaan om meer mensen plezier te laten beleven van volkstuintjes.

Grote vraag

Quote Ze gaan pas weg als het niet anders kan. Rien Anthonissen, secretaris complex IJpelaar Vereniging Bredase Amateurtuinders Op dit moment telt Breda elf volkstuincomplexen en die zijn bijzonder populair. ,,Er is grote vraag naar’’, zegt Rien Anthonissen, secretaris van het complex IJpelaar van de Vereniging Bredase Amateurtuinders. ,,Op dit moment staan er zeventien mensen op onze wachtlijst. Dat betekent een wachttijd van zeker drie jaar. We moeten dan ook voortdurend mensen teleurstellen.’’

Op andere complexen is de situatie niet veel anders. De doorstroom is klein. Mensen die eenmaal in volkstuin zijn geworteld, gaan niet snel meer weg. Zo is de oudste volkstuinder in de IJpelaar 91 jaar oud. Anthonissen: ,,Verder zijn er meerdere tachtigers. En ze gaan pas weg als het niet anders kan, bijvoorbeeld wanneer ze problemen krijgen met hun gezondheid of vanwege een verhuizing.’’

Laatste trend

Toch is een volkstuintje al lang niet meer een voorrecht voor ouden van dagen, constateert een van de volkstuinders in de IJpelaar: ,,Er komen heel wat gepensioneerden bij, maar de laatste trend is dat je ook twintigers en dertigers ziet opduiken. Dat zag je vroeger niet.’’

Voor de raadsleden Smans en Lauwen staan de volkstuintjes garant voor ‘een veilige, rustige, groene plek waar je jezelf terug kan trekken, vooral voor mensen zonder tuin’. Bovendien is het de ideale manier om zelf biologisch voedsel te telen. Daarom willen ze dat het stadsbestuur op zoek gaat naar locaties in de stad waar nog meer volkstuintjes aangelegd kunnen worden.

Beter dieet

Dat is niet alleen goed nieuws voor al die mensen die nu en in de toekomst op een flat terecht komen, denken de twee democraten. Volkstuintjes kunnen ook bijdragen aan een beter dieet voor mensen met een laag inkomen, waarvan uit de statistieken blijkt dat ze vaker een ongezond leven leiden.

Lager inkomen

Voor de huur hoeven mensen met een lager inkomen het niet laten. Volgens Anthonissen kost het kleinste volkstuintje op complex IJpelaar 44 cent per vierkante meter per jaar. Voor negentig vierkante meter is dat nog geen veertig euro. De grootste volkstuin is maximaal driehonderd meter groot: 132 euro per jaar.

En over het verlengen van het huurcontract hoeft niet te worden nagedacht. Dat wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.