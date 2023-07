D66 stuurt tweede Bredanaar naar Tweede Kamer: Hans Teunissen

Loting KNVB-be­ker: stuntploeg Groen Wit staat voor trip naar Limburg, Baronie speelt thuis

Stuntploeg Groen Wit kent het volgende avontuur in het tot nu toe unieke jubileumjaar: de Bredase club ging dinsdagavond de koker in bij de loting voor de eerste kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker. Ook derdedivisionist Baronie komt het landelijke bekertoernooi in actie.