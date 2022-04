Dali, Warhol en Ai Weiwei van LEGO in Breda: ‘Ik heb nachten wakker gelegen’

Hardwell zet bij Breepark de puntjes op de i

BREDA - Op woensdagmorgen wacht de voorjaarskermis op de eerste klanten. Bij de vaccinatielocatie van de GGD lopen mensen in en uit. Ze hebben geen idee dat in de grote hal van Breepark iets bijzonders aan de hand is. De laatste voorbereidingen voor de geheime, generale repetitie van de show van dj Hardwell zijn in volle gang!

13 april