Dame (70) uit Rijen hardhandig tegen grond geduwd bij straatroof Breda

Twee gamehallen azen op de Bredase binnenstad

11 januari BREDA - Er zijn plannen voor twee speelhallen in de Bredase binnenstad. Gamestate, dat al diverse vestigingen heeft in Nederland, heeft zijn oog laten vallen op de Grote Markt. Nieuwkomer Gampeplanet wil naar een pand in de Tolbrugstraat, waar ook Boules Bites Bar interesse in had. Maar de laatste kiest voor een andere plek in Breda.