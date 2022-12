Dankbaarheid? Haal maar een cocker spaniel uit het asiel

Villa’s d’r uit, middeldure huur d’r in: bouwpro­ject Bouverijen in Teteringen wordt socialer

BREDA - In het nieuwbouwproject Bouverijen in Teteringen wordt de bouw van 34 villa’s uit de plannen geschrapt. Daarvoor in de plaats komen veertig ‘middeldure’ huurwoningen.

