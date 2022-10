Dankzij de KMA was mannenliefde in Breda veel gewoner dan in Tilburg

BREDA - Om meer begrip voor lhbti’ers te kweken, brengt een wetenschapper de homo-geschiedenis van Breda in beeld. ,,In Bredase archieven is veel te vinden. Er werd flink gefoezeld in de bossen en er was mannenprostitutie op het Kasteelplein bij de KMA.”